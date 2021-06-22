Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты

Лидия Мартынова

Портал Transfermarkt обновил рейтинг дорогих футболистов мира. На первой строчке расположился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Его оценили в 160 миллионов евро.Вторым в рейтинге идёт форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (130 миллионов евро). Замыкает тройку лидеров страйкер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (120 миллионов евро).Напомним, что Мбаппе по-прежнему не договорился о продлении контракта с ПСЖ. Срок действия его нынешнего трудового договора с клубом из Парижа истекает в середине 2022 года.