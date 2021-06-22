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Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты

Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты
Портал Transfermarkt обновил рейтинг дорогих футболистов мира. На первой строчке расположился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Его оценили в 160 миллионов евро.

Вторым в рейтинге идёт форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (130 миллионов евро). Замыкает тройку лидеров страйкер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн (120 миллионов евро).
Напомним, что Мбаппе по-прежнему не договорился о продлении контракта с ПСЖ. Срок действия его нынешнего трудового договора с клубом из Парижа истекает в середине 2022 года.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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