Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области

Лидия Мартынова

Учащиеся детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России посетили Центр кинологической службы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, сообщает пресс-служба УМВД.

Начальник отделения разведения, тренировки и дрессировки служебных собак ЦКС регионального управления Ирина Лякишева рассказала ребятам, по каким направлениям используются служебные собаки в полиции. Также ребята посетили тренировочную площадку, ветеринарное учреждение, оборудованное смотровой комнатой, лабораторией, рентген-кабинетом и операционной, кухню, они также посмотрели показательное выступление по преодолению полосы препятствий.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.