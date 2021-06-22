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Устную часть ЕГЭ по иностранному языку выпускники сдают 21 и 22 июня

Устную часть ЕГЭ по иностранному языку выпускники сдают 21 и 22 июня

Устная часть экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») пройдет для участников ЕГЭ 2021 года 21 и 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Устную часть экзамена участники сдают по желанию. За выполнение письменной части работы, которую выпускники сдавали 18 июня, можно получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку подали около 102 тысяч человек, что примерно равно числу участников письменного экзамена. Число участников по другим языкам также находится примерно на уровне количества сдававших письменную часть ЕГЭ.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабины с соответствующим оборудованием.

Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам – 15 минут, по китайскому – 12 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время экзамена может быть увеличено на 30 минут.

Для проведения экзамена 21 июня задействовано 2353 пункта проведения экзаменов (ППЭ), из них 262 ППЭ расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, 51 ППЭ – на дому, 6 ППЭ – в медицинских учреждениях. 22 июня экзамен пройдет в 783 ППЭ, из них 6 ППЭ расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, 6 ППЭ – на дому, 2 ППЭ – в медицинских учреждениях.

Во всех аудиториях, где проходят экзамены, будет вестись видеонаблюдение. Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 7 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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