В Костромской области откроются 30 новых центров «Точка роста»

Анастасия Иванова

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в сентябре 2021 года в 24 муниципалитетах Костромской области на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах, откроются 30 новых центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Департамент образования и науки Костромской области.

Педагоги уже проходят обучение в рамках подготовки к работе в новых центрах. Более 47 миллионов рублей выделено на закупку современного оборудования.

Так, новые центры «Точка роста» оснастят цифровыми лабораториями, благодаря которым школьники смогут более глубоко изучать естественно-научные предметы: физику, химию, биологию. Также будут проходить дополнительные занятия. Под руководством наставников учащиеся смогут заниматься исследовательской деятельностью и проектной работой.

«Для нас важен каждый ребенок, в каком бы населенном пункте региона он ни жил. У детей из глубинки должны быть такие же возможности, как и у ребят из областной столицы, понимание, что они могут изменить мир. «Точка роста» позволяет ребятам реализовать свою мечту, определиться с выбором профессии и понять, что нет никаких преград для творчества», – отметил директор Департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов.

Сейчас в Костромской области работают 64 «Точки роста». В них школьники занимаются 3D-моделированием, робототехникой, учатся управлять квадрокоптерами, снимают видео, играют в шахматы. К 2024 году в регионе будут созданы 150 центров «Точка роста» Минпросвещения России.