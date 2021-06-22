Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»

В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»

В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»

Победители и призеры регионального отборочного этапа VII Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проходят обучение в рамках образовательного интенсива в центре выявления и поддержки одаренных детей «Успех» Курской области, сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.

Обучение под руководством экспертов проводится по направлениям  «Бисероплетение», «Осетинские пироги», «Массажист», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Малярное дело», «Сетевое и системное администрирование», «Резьба по дереву», «Робототехника», «Художественное вышивание», «Ландшафтный дизайн», «Клининг», «Роспись по шелку», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Гончарное дело», «Разработка виртуальной и дополненной реальности». 

Ребята также смогут принять участие в серии мастер-классов ведущих специалистов центра, спортивных и развлекательных мероприятиях, работе творческих мастерских. 

Цель образовательного интенсива – дать возможность учащимся коррекционных образовательных учреждений города Курска и Курской области повысить свой уровень профессионального мастерства, используя современную материально-техническую базу центра, пообщаться с экспертами, приобрести новых друзей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В ВДЦ «Океан» открыли памятник «Юному моряку»
В ВДЦ «Океан» открыли памятник «Юному моряку»
В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»
В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и
В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills
В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса
Мощная практика очищения от негатива
Мощная практика очищения от негатива
Кейт Миддлтон встретилась со школьниками в лондонском Музее естествознания
Кейт Миддлтон встретилась со школьниками в лондонском Музее
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра
В «Точках роста» Красноярского края продолжаются занятия
В «Точках роста» Красноярского края продолжаются занятия
В работе Летней академии по иностранным языкам в ОмГПУ приняли участие школьники и студенты
В работе Летней академии по иностранным языкам в ОмГПУ приняли
Ответственность за поддельный прививочный сертификат: юридический разбор
Ответственность за поддельный прививочный сертификат: юридический
Альбина Джанабаева впервые показала лицо их с Валерием Меладзе младшего сына Луки
Альбина Джанабаева впервые показала лицо их с Валерием Меладзе
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Симоронский ритуал «Магическая бумага» на удачу в работе и творчестве
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,

Топ на сегодня

Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Лунный день сегодня 22 июня 2021 года
Границу с Белорусью могут усилить
Границу с Белорусью могут усилить
"Зачем ей лифчик?": плоскую грудь Регины Тодоренко высмеяли в Сети, сравнив с "доской"
"Зачем ей лифчик?": плоскую грудь Регины Тодоренко высмеяли в Сети,
В Костромской области откроются 30 новых центров «Точка роста»
В Костромской области откроются 30 новых центров «Точка роста»
В «Кванториуме» Краснодарского края стартовал второй образовательный интенсив «Инженерных каникул»
В «Кванториуме» Краснодарского края стартовал второй образовательный

Еще по теме

В Кировской области 10–12 ноября состоится V региональный чемпионат «Абилимпикс»
Для педагогов Курской области прошел вебинар, посвященный особенностям обучения детей с ОВЗ
В Калуге чествовали победителей регионального отборочного этапа «Абилимпикс»
В Ленобласти проходит региональный этап чемпионата профмастерства для людей с инвалидностью