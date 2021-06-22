В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»

Анастасия Иванова

Победители и призеры регионального отборочного этапа VII Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проходят обучение в рамках образовательного интенсива в центре выявления и поддержки одаренных детей «Успех» Курской области, сообщает пресс-служба Комитета образования и науки региона.

Обучение под руководством экспертов проводится по направлениям «Бисероплетение», «Осетинские пироги», «Массажист», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Малярное дело», «Сетевое и системное администрирование», «Резьба по дереву», «Робототехника», «Художественное вышивание», «Ландшафтный дизайн», «Клининг», «Роспись по шелку», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Гончарное дело», «Разработка виртуальной и дополненной реальности».

Ребята также смогут принять участие в серии мастер-классов ведущих специалистов центра, спортивных и развлекательных мероприятиях, работе творческих мастерских.

Цель образовательного интенсива – дать возможность учащимся коррекционных образовательных учреждений города Курска и Курской области повысить свой уровень профессионального мастерства, используя современную материально-техническую базу центра, пообщаться с экспертами, приобрести новых друзей.