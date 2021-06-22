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В «Кванториуме» Краснодарского края стартовал второй образовательный интенсив «Инженерных каникул»

В «Кванториуме» Краснодарского края стартовал второй образовательный интенсив «Инженерных каникул»

В детском технопарке «Кванториум» города Новороссийска (Краснодарский край) началась вторая смена «Инженерных каникул». В течение двух недель для ребят пройдут различные мастер-классы, они познакомятся с такими современными направлениями, как биохакинг, биофармакология, разработка чат-ботов, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Кроме того, школьники примут участие в серии интерактивных интеллектуальных игр и занятий на развитие творческого мышления.

В «Кванториуме» также стартовала смена «Профессии будущего». Ее участники познакомились с педагогами технопарка, приняли участие в играх на командообразование, вместе прошли первый квест и узнали о профессии врача-кибернетика.

Во время предыдущей смены «Инженерных каникул» «Технолето» ребята изучили основы энергетики, познакомились с основными принципами управления летательными аппаратами, самостоятельно собрали макет «Города будущего», прошли курс ораторского мастерства, разработали и защитили собственные мини-проекты.

На площадках детских технопарков «Кванториум», которые открываются в рамках нацпроекта «Образование», дети могут освоить перспективные инженерно-технические направления – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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