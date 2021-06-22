В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills

Анастасия Иванова

В Мурманске подведены итоги V Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills-2021. В конкурсе участвовали студенты СПО из северных регионов стран БЕАР (Баренцева/Евро-Арктического региона): Норвегии, России (Мурманская область), Финляндии, Швеции. Всего в конкурсе ArcticSkills-2021 приняло участие 46 конкурсантов, в том числе 17 участников из Мурманской области, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Представители Мурманской области состязались по 14 профессиональным компетенциям, соревновательные площадки были оборудованы на базе восьми колледжей региона. В результате команда Мурманской области завоевала шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

«Это уникальный конкурс, который позволяет студентам заявить о своих талантах на международном уровне, что, несомненно, повышает их конкурентоспособность и востребованность для потенциальных работодателей», – отметила Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Международный конкурс ArcticSkills проводится в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования провинции Финнмарк (Норвегия) с 2016 года.

Цели ArcticSkills – дать студентам системы СПО возможность для развития и демонстрации своих навыков, повысить престиж рабочих профессий и укрепить сотрудничество в Баренцевом регионе.