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В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills

В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills

В Мурманске подведены итоги V Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills-2021. В конкурсе участвовали студенты СПО из северных регионов стран БЕАР (Баренцева/Евро-Арктического региона): Норвегии, России (Мурманская область), Финляндии, Швеции. Всего в конкурсе ArcticSkills-2021 приняло участие 46 конкурсантов, в том числе 17 участников из Мурманской области, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Представители Мурманской области состязались по 14 профессиональным компетенциям, соревновательные площадки были оборудованы на базе восьми колледжей региона. В результате команда Мурманской области завоевала шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали. 

«Это уникальный конкурс, который позволяет студентам заявить о своих талантах на международном уровне, что, несомненно, повышает их конкурентоспособность и востребованность для потенциальных работодателей», – отметила Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Международный конкурс ArcticSkills проводится в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования провинции Финнмарк (Норвегия) с 2016 года. 

Цели ArcticSkills – дать студентам системы СПО возможность для развития и демонстрации своих навыков, повысить престиж рабочих профессий и укрепить сотрудничество в Баренцевом регионе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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