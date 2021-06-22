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В подмосковных Котельниках прошли испытания комплекса ГТО

В подмосковных Котельниках прошли испытания комплекса ГТО

В подмосковных Котельниках прошли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивное мероприятие приурочено к празднованию 90 лет с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Организаторы уделяют особое внимание безопасности проведения тестирования. Перед допуском на площадку для выполнения испытаний комплекса участникам измеряют температуру, а санитарная обработка инвентаря проводится ежечасно», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Мероприятие прошло с учетом требований Роспотребнадзора. Перед началом испытаний участникам выдали средства индивидуальной защиты и проинструктировали о важности соблюдения социальной дистанции. Участники выполняли нормативы по наклонам вперед из положения стоя, подтягиваниям на высокой и низкой перекладинах, упражнению на пресс, прыжкам в длину, отжиманиям и рывку гири.

Президент России Владимир Путин 6 октября 2015 года подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ».

Закон направлен на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В рамках комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом России  Владимиром Путиным.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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