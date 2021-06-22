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В работе Летней академии по иностранным языкам в ОмГПУ приняли участие школьники и студенты

В работе Летней академии по иностранным языкам в ОмГПУ приняли участие школьники и студенты

В Омском государственном педагогическом университете прошли мероприятия Летней академии по иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Летняя академия по иностранным языкам имеет социальную направленность. Ее целью является профессиональная поддержка мотивированных учащихся в освоении иностранного языка и совершенствовании их коммуникативных умений. В реализацию программы обучения были включены, с одной стороны, преподаватели ведущих кафедр, а с другой – профессионально ориентированные студенты факультета. Также стоит отметить, что программа была адаптирована под возраст и уровень каждого участника. Судя по отзывам обучающихся Академии, можно сказать, что первый опыт стал очень успешным», – подчеркнула декан факультета иностранных языков ОмГПУ Светлана Полуйкова.

Во время обучения у участников Академии была возможность усовершенствовать свои иноязычные коммуникативные компетенции. Школьники прошли языковые тренинги с ведущими преподавателями по английскому и немецкому языкам, практические занятия по подготовке к ЕГЭ и всероссийской олимпиаде школьников. Совместно со студентами факультета иностранных языков ОмГПУ все участники выполнили проекты на иностранных языках.

На закрытии Академии участники курса представили свои проекты на иностранных языках. Они подготовили презентацию своего родного города для сверстников, проживающих за рубежом.

Чтобы стать участником Летней академии по иностранным языкам, необходимо пройти тестирование, уровень владения иностранным языком должен быть не ниже В1.

# Общество
По материалам: edu.ru

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