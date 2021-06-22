В РГППУ стартовала приемная кампания

Анастасия Иванова

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете стартовала приемная кампания 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Абитуриенты могут подать документы в электронном виде – через личный кабинет или через сервис государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».



Кроме того, предусмотрен очный формат подачи документов в 1-м учебном корпусе РГППУ с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.

