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В РГППУ стартовала приемная кампания

В РГППУ стартовала приемная кампания

В Российском государственном профессионально-педагогическом университете стартовала приемная кампания 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Абитуриенты могут подать документы в электронном виде – через личный кабинет или через сервис государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с использованием суперсервиса  «Поступление в вуз онлайн».
 
Кроме того, предусмотрен очный формат подачи документов в 1-м учебном корпусе РГППУ с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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