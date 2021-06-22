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В России разрешат разводить рыбу в больших прудах на водотоках

В России разрешат разводить рыбу в больших прудах на водотоках

Тема: Какие законы вступают в силу


04:07  Автор: Светлана Заверняева



В России разрешат разводить рыбу в прудах площадью более 200 гектаров, образованных на водотоках. Такую возможность предоставляет закон, вступающий в силу 22 июня.

В законе речь идёт о прудах, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках. Разводить в них рыбу разрешат на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование. Сейчас, таким образом можно получить в пользование пруды меньше 200 гектаров. Если же водоём больше, речь идёт о выделении рыбоводного участка, а для этого необходимо участвовать в торгах.

В некоторых регионах рыбоводы лишаются прудов, поскольку правоохранительные и надзорные органы считают неправильными основания для предоставления водоёма в пользование. Сегодня в режиме прудового рыбоводства работают 11 прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, площадью больше 200 гектаров, расположенных в Московской, Рязанской, Орловской, Тверской, Нижегородской, Тамбовской и Калужской областях. Все они построены в период 1932-1979 годов.

Законы, вступающие в силу с 22 июня


По словам главы Комитета Госдумы по аграрным вопросам, одного из авторов документа Владимира Кашина, благодаря закону у небольших предприятий появится возможность использовать такие водные объекты для рыбоводства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#рыболовство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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