В «Точках роста» Красноярского края продолжаются занятия

Влада Некрасова

В летний период «Точки роста» Минпросвещения России в Красноярском крае продолжают свою работу. В прошлом году образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей открылись на базе 42 сельских школ, и в течение года более здесь занималось более 23 тысяч ребят. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В период летних каникул сюда приходят ребята из пришкольных лагерей. Так, в Байкитской школе Эвенкийского района ребята учатся работать с 3D-ручками, занимаются изготовлением различных моделей роботов, проводят исследовательские работы об истории своего села.

В Енисейском районе недавно прошли соревнования среди школьных команд по дронрейсингу. Ребята из двух школ соревновались в мастерстве управления квадрокоптерами, программировали дроны на прохождение полосы препятствий.

«Проект расширяет возможности предоставления качественного современного образования сельским школьникам, помогает сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки. Особенно важно, что центры не приостанавливают работу в летний период и у сельских ребят есть возможность развивать свои навыки в области робототехники, шахматном искусстве, прототипировании и 3D-моделировании», – отметила первый заместитель министра образования Красноярского края Наталья Анохина.

В этом году в регионе появятся еще 143 «Точки роста» в 52 муниципалитетах. Планируется, что до конца 2023 года они будут созданы в 439 школах края.