В ВДЦ «Океан» открыли памятник «Юному моряку»

Лидия Мартынова

В День памяти и скорби в ВДЦ «Океан» прошли мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра.

На пирсе торжественно открыли памятник «Юному моряку». Участниками торжественного мероприятия стали представители экипажей дружины «Океанская эскадра».

«В памятнике-символе, который сегодня открыли в «Океане», олицетворена символика юношеского увлечения морской стихией», – отмечается в информационном релизе.

На митинге в честь открытия скульптуры присутствовали почетные гости: врио директора ВДЦ «Океан» Наталья Соловей, помощник руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации капитан юстиции Анна Тарасова, начальник среднего профессионального образования Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова капитан II ранга Андрей Долгополов.

«Памятник «Юному моряку» напоминает нам о том, что Тихоокеанский флот России участвовал в сражениях за мир. Юнга – символ морского характера, символ мужества, отваги. Чтите память героев той страшной войны. Будьте ответственными гражданами своей страны. Никто не забыт, ничто не забыто!» – обратилась к участникам торжественного мероприятия Наталья Соловей.