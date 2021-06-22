Внутренняя энергия человека: 6 причин её неконтролируемого расхода

Вадим Карасев

Энергетическое поле человека непостоянно. Оно может быть сильным, слабым, восстанавливаться или истощаться в определенные моменты дня. Чтобы оставаться в тонусе дольше, вам необходимо перестать неконтролируемо тратить свою энергию.

Есть много повседневных действий, из-за которых мы лишаемся энергии, но порой ее расход выходит из-под нашего контроля. Часто данный процесс незаметен, что повышает его опасность. Следите за тем, что будет отмечено далее, чтобы меньше уставать.

Переутомления

Когда мы очень много работаем, наша энергия тратится гораздо быстрее. Для примера, возьмем двух человек. Один работает 12 часов в сутки, но у него есть по два-три выходных на неделе, а второй работает по 6 часов в день, но выходных у него нет. С энергетической точки зрения это невыгодно, потому что с повышением утомления, которое в любом случае начнется без полноценного отдыха, энергия будет тратиться быстрее обычного. Расход энергии становится в таком случае неконтролируемым, потому что в жизни человека должны быть дни, в которые он восстанавливается.

Жизнь без смены обстановки

Когда каждый день похож на предыдущий, человек привыкает к заданному ритму. Сперва это хорошо сказывается на расходе энергии. Но если не привносить в жизнь ничего нового, через определенное время эффект сменится в отрицательную сторону. Отсутствие эмоциональных позитивных встрясок приведет к неконтролируемому расходу сил. Усталость будет приходить значительно быстрее. Именно поэтому старайтесь делать разным если не каждый день, то хотя бы каждые выходные.

Неумение переключаться

Неконтролируемый расход энергии может происходить и в рамках одного дня. Если вы работаете, обязательно переключайтесь с одного дела на другое. Если вы устали, можете прогуляться. Если вы за рулем, пройдитесь. Не загоняйте себя одним и тем же делом, которое высасывает энергию. Когда мы меняем занятие, энергия восстанавливается.

Вредные привычки

Как бы вы ни старались следовать описанным выше советам, они не возымеют должного эффекта, если у вас есть какие-то вредные привычки. Например, если вы курите, злоупотребляете жирной и вредной пищей, ваша энергия будет уходить намного быстрее, потому что ваши мысли и действия часто уходят в неправильную сторону.

Неумение контролировать себя

Каждый день нас кто-то пытается достать, заставить нервничать. Если реагировать на каждый такой выпад, энергия очень быстро истратится, оставив лишь пустоту. Вы не сможете ни работать, на отдыхать, ни развлекаться. Ваши жизненные силы уйдут или их присвоит себе какой-нибудь энергетический вампир.

Общение с неприятными людьми

Речь не только об энергетических вампирах. Бесконтрольно тратиться нашу энергию заставляют и люди, которые не хотят нам зла. Это могут быть даже родители и вторая половинка. Например, эти люди могут иметь множество сомнений, которые перерастут со временем в вашу собственную неуверенность. Старайтесь больше общаться с теми, кто оптимистичен и позитивен.