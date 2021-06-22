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Забавная арифметика: почему в "Голосе*" озаботились избирательными правами наркоторговцев и воров

Забавная арифметика: почему в "Голосе*" озаботились избирательными правами наркоторговцев и воров

Незарегистрированное движение "Голос", не так давно признанное в РФ иноагентом, выступило с предсказуемым докладом, в котором выразило обеспокоенность тем, что в выборах не смогут участвовать "обладатели второго гражданства или вида на жительство, а также осужденные за кражу или оборот наркотиков". Таких господин Мельконьянц насчитал целых 9 млн человек. Юрист Илья Ремесло успокаиваетавтора доклада и разбирает мировую практику.

Итак, в просвещенной Франции осужденные за преступления, лишаются избирательных прав ПОЖИЗНЕННО, гласит статья L 5-8 Избирательного кодекса Франции. В той же Франции в отношении осужденных за проступки в сфере избирательного права лишение избирательного права носит временный характер.

В Германии в соответствии с параграфом 45 Уголовного кодекса ФРГ лишение пассивного избирательного права лиц, осужденных за преступления, осуществляется на срок от 2 до 5 лет.

В Австрии в параграфе 22 раздела 2 Положения о порядке проведения выборов в Национальный Совет Австрии осужденных лиц лишают пассивного избирательного права на срок 6 месяцев.

В Великобритании лицо, совершившее мошенничество, неправомерное давление на избирателей, превышение предельных размеров предвыборных расходов, подкуп, фальсификацию документов о выдвижении кандидата и подобные коррупционные правонарушения в сфере избирательного права, лишается пассивного избирательного права на 10 лет на территории всей страны.

А что же "Голос*"? Григорий Мельконьянц заявляет, о миллионах россиян, которых якобы не допускают до выборов. "Что?! Наш святой Григорий занялся отстаиванием прав наркоторговцев и воров?" - ужаснетесь вы. Конечно нет, незарегистрированная структура господина Мельконьянца печется вовсе не о правах 9 млн осужденных. На их права организации наплевать, просто цифра красивая – 9 млн это целых 8% россиян, возмущается автор доклада!

На самом деле волнуют автора лишь несколько фамилий. А именно, четверых его друзей, неоднократно нарушавших законодательство, буквально рвавшихся в автозаки с хорошо известных лозунгом "Я – Божена, снимайте меня, снимайте!", то есть игравших на публику и готовых все ради попадания на страницы СМИ. Ну, за что боролись, как говорится!

А еще Мельконьянц сообщает о возможном лишении права быть избранным у 15-ти функционеров различных незарегистрированных структур. То есть пафос доклада о массовых недопусках к выборам (которые вообще-то еще даже не начались) сводится к попыткам надавить на власть и в нарушение закона допустить к выборам что-то около 20-ти человек. Такая вот забавная история с арифметикой.

*"Голос" признан иностранным агентом.

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По материалам: uposters.ru

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