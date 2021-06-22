"Зачем ей лифчик?": плоскую грудь Регины Тодоренко высмеяли в Сети, сравнив с "доской"

Вадим Карасев

30-летняя Регина Тодоренко удивила своих поклонников фотографией в бикини. Фанаты удивляются, куда пропала грудь телезвезды, сообщает Teleprogramma.pro.

Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в инстаграме фотоснимок, на котором она позирует в бассейне в мокром купальнике. При этом звезда похвасталась, что ее свежий клип "Ромчик" посмотрели на Youtube 1,6 миллиона пользователей.



"Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую, дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето. Включайте на полную в машине и почувствуйте то же, что чувствую я: легкость, безудержность, умопомрачительное веселье", — подписала фото телеведущая.

Однако некоторым поклонникам не пришлась по вкусу чрезмерная худоба Регины Тодоренко, о чем они не постеснялись заявить в комментариях.



"Зачем носить лифчик, если груди нет совсем", "А зачем ей лифчик?", "Плоская какая", "Кажется, что-то пропало", "А где же…", "Доска", — пишут пользователи Сети.

До этого звезда "Орла и решки" рассказала, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь. В Stories Регина Тодоренко опубликовала кадры из процедурного кабинета специалиста, где ей делают укол в белое пятно на ноге. Как выяснилось, врачи поставили звезде необычный диагноз — витилиго.



"Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Она неизлечимая, но я все-таки стараюсь ее устранить. Извините за волосатые ноги, я просто бодипозитивна. Вот здесь у меня белое пятно, сейчас мы сюда будем вкалывать плазму. Ну, c Богом", — сказала телеведущая.

По признанию Регины Тодоренко, раньше она стеснялась говорить о своем недуге и все время закрашивала колено, чтобы никто не заметил ее "несовершенство". Звезда поделилась своими ощущениями от уколов.

"Ничего не чувствую вообще. Будем надеяться, что мне это поможет. Или я могу быть как модель известная, у которой тоже витилиго. У всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона", — заявила телеведущая на видео.

Как отмечается, витилиго является нарушением пигментации, происходящим при исчезновении из кожи окрашивающего ее меланина. Причинами этого могут становиться воспалительные и некротические процессы на коже, нейроэндокринные или аутоиммунные факторы, а также воздействие химических веществ и некоторых лекарств.



Как писал NEWSTES, ранее Регина Тодоренко показала, как выглядела до славы.