5 полезных шепотков от недоброжелателей

Вадим Карасев

Недоброжелатели могут поджидать везде, и даже в самом сплоченном коллективе находятся люди, завидующие чужому счастью. Не допустить их дурного влияния помогут проверенные временем шепотки. С их помощью получится создать защиту для себя и не дать злу произойти.

Зависть порождает негатив, который, в свою очередь, может сильно навредить. Тем, кто опасается за свое счастье, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не пренебрегать укреплением биополя, чтобы противостоять энергетическим атакам, а также не делиться ни с кем своими сокровенными мыслями и планами. Поставить крепкую защиту помогут и шепотки, направленные на нейтрализацию действий или мыслей недоброжелателей.

Шепоток от злых людей

Обеспечить себе защиту и оградиться от злых слов со стороны недоброжелателей поможет такой шепоток: «С порога ухожу, защиту не теряю. Кто мне слово дурное в спину скажет, тот сам в своем зле погрязнет. Людские толки меня не касаются, беды не случится, счастье вперед меня мчится». Такой шепоток принято произносить, выходя из дома, чтобы защита родных стен не покидала даже вдали от них.

Шепоток от врагов

Вычислить тайного недоброжелателя порой сложно, но если внутренний голос сигнализирует об опасности, стоит немедля произнести такой шепоток: «Силами природы заряжаюсь, от опасности сберегаюсь. Под листом отсижусь, в норе спрячусь, в глубоком омуте затаюсь. Как животные от опасности на лоне природы спасаются, так и я защиты попрошу, от зла свою жизнь сберегу». Этот быстрый заговор можно читать в любое время, когда интуиция подсказывает, что рядом находится опасность.

Шепоток вслед недоброжелателю

Порой недоброжелатели и не думают скрываться, говорят в лицо неприятные вещи и всячески выказывают свою неприязнь. После неприятного общения в спину стоит произнести: «Как кобра яд с собой носит, так и ты уноси, не расплескивай. Сам своим ядом травись, а меня не касайся. Зависть твою подавляю, себя силами питаю». Произносить такой шепоток не обязательно вслух. Важно лишь видеть спину и затылок того, кто пытался навредить или обидеть неуместными высказываниями.

Шепоток на защиту

Увидев человека, общение с которым может спровоцировать конфликт, произносят: «Что ты мне жалеешь, того и я тебе от всей души желаю. Твои помыслы да на тебя обернутся, злости твоей выхода не будет, твои слова меня не погубят». После таких слов недобрые помыслы вернутся к тому, кто затеял зло или строит козни.

Шепоток от людского зла

Недоброжелатели могут быть не просто тайными, но и незнакомыми. Порой слухи могут спровоцировать злость на расстоянии, и человек, не зная вас, может сильно позавидовать, тем самым спровоцировав поток негатива. От такой напасти можно защититься с помощью такого шепотка: «Враг неведомый, враг дальний, не знакомый мне, не встречаемый, жизни моей не завидуй, достижениям моим не препятствуй. Как злость твоя волнами ласковыми уляжется, так и жизнь твоя наладится». Проговаривать такой шепоток лучше всего на улице, глядя вдаль, чтобы умирить гнев незнакомца.