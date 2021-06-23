Айза устроила истерику из-за предательства Гуфа: «Юля идеальная, а я просто тварь!»

Влада Некрасова

Ещё вчера Айза Долматова была безумно счастлива от того, что отныне все снова могут считать её «бабой Гуфа», рассказывала о примирении с бывшим мужем и мечтательно думала о том, как состариться рядом с ним. К сожалению или к счастью, эйфория инстадивы продлилась недолго… от слова «совсем». Уже через несколько часов после примирения в сети появилось фото Гуфа, страстно целующегося с другой. Айза, как настоящая сильная женщина, заявила, что опускаться и публиковать переписки с Алексеем она не будет, но, по законам жанра, Анохина всё-таки сделала это сегодня.

«Непробиваемый» Гуф активно старался заверить Айзу в том, что он вовсе не любит Юлю, что она съезжает от него, что он уже ждёт бывшую жену в своих апартаментах, чтобы уединиться от всего мира. Айза, к удивлению многих, действительно серьезно восприняла любовное признание бывшего, которое заставляет её рыдать уже вторые сутки. Она отмечает, что суть даже не в личности Алексея, а в том жутком предательстве, впервые принесшем столько боли и страданий, где «тварью» выставили именно ее, а не вторую пассию Гуфа: «Я ни на секунду не могу перестать плакать. Не из-за Леши, не из-за отношений… Я такое предательство, думала, только в кино может быть», — рассказывает в слезах владелица странички, у которой явно резко поднялись охваты со вчерашнего дня.

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