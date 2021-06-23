Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке, который был посвящен раздельному сбору отходов и их сортировке на основе площадки «Мегабак», сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экологический урок провели министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова.

На занятии детям рассказали об основах сортировки отходов с использованием системы «Два бака», они также посмотрели обучающий мультик о переработке пластика, узнали, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы и т. д.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем проводить экозанятия среди школьников. Учитывая открытость к новым знаниям, дети чаще всего сразу увлеченно переходят к практическим действиям. И это важно для вопросов экологии, которые в нашем регионе сейчас занимают одно из важных мест. Часто после занятий учителя рассказывают, что школьники просят установить два бака для раздельного сбора отходов в своих образовательных учреждениях, организуют экокружки и делятся идеями в вопросах экологии друг с другом. Это значит, что каждый урок является еще одним шагом в чистое Подмосковье и мы будем продолжать экологическое образование в регионе», – подчеркнул Антон Велиховский.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке
Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли
В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка
В Москве назвали финалистов Международного фестиваля русского языка
В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена
В детских лагерях Подмосковья завершается первая смена
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в малоизвестную криптовалюту
Студент из Джорджии проснулся триллионером, инвестировав $20 в
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно ржать?!»
Чонгук и Чимин довели всех в новом выпуске «Run BTS!»: «Сколько можно
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Потребление кофе снижает риск хронической болезни печени
Как зарядить оберег в Полнолуние
Как зарядить оберег в Полнолуние
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела
5 полезных шепотков от недоброжелателей
5 полезных шепотков от недоброжелателей
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической

Топ на сегодня

Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ по Калужской области
Учащиеся «Кванториума» посетили Центр кинологической службы УМВД РФ
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра

Еще по теме

В Подмосковье в уроках по раздельному сбору отходов приняли участие около 3 тысяч школьников
В детских городских лагерях Подмосковья в июне пройдут экоуроки о раздельном сборе мусора
В Подмосковье 1836 школьников приняли участие в интерактивном экологическом уроке
В Пушкинском районе Подмосковья закрыли полигон «Царево»