Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке

Анастасия Иванова

Более 5,5 тысячи школьников в городских лагерях Подмосковья приняли участие в онлайн-экоуроке, который был посвящен раздельному сбору отходов и их сортировке на основе площадки «Мегабак», сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экологический урок провели министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова.

На занятии детям рассказали об основах сортировки отходов с использованием системы «Два бака», они также посмотрели обучающий мультик о переработке пластика, узнали, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы и т. д.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем проводить экозанятия среди школьников. Учитывая открытость к новым знаниям, дети чаще всего сразу увлеченно переходят к практическим действиям. И это важно для вопросов экологии, которые в нашем регионе сейчас занимают одно из важных мест. Часто после занятий учителя рассказывают, что школьники просят установить два бака для раздельного сбора отходов в своих образовательных учреждениях, организуют экокружки и делятся идеями в вопросах экологии друг с другом. Это значит, что каждый урок является еще одним шагом в чистое Подмосковье и мы будем продолжать экологическое образование в регионе», – подчеркнул Антон Велиховский.