Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)

Алексей Вольцев

Спортивный бренд Reebok представил коллаборацию с франшизой «Могучие рейнджеры». Об этом пишет Sneakernews.В совместную коллекцию войдут пять пар кроссовок, посвященных главным героям — у каждого своя модель.Красный рейнджер — Zig Keenetica IIЧерный рейнджер — Nano X1Желтый рейнджер — Club CРозовый рейнджер — Freestyle HiМегазорд — Question MidПомимо прочего, все пять коробок от кроссовок собирают изображение Мегазорда.