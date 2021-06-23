Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Вчера, 23:50 Алексей Вольцев
Спортивный бренд Reebok представил коллаборацию с франшизой «Могучие рейнджеры». Об этом пишет Sneakernews.
В совместную коллекцию войдут пять пар кроссовок, посвященных главным героям — у каждого своя модель.
Красный рейнджер — Zig Keenetica II
Черный рейнджер — Nano X1
Желтый рейнджер — Club C
Розовый рейнджер — Freestyle Hi
Мегазорд — Question Mid
Помимо прочего, все пять коробок от кроссовок собирают изображение Мегазорда.
По материалам: gogetnews.info