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Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)

Бренд одежды Reebok представил коллаборацию с «Могучими рейнджерами» (ФОТО)
Спортивный бренд Reebok представил коллаборацию с франшизой «Могучие рейнджеры». Об этом пишет Sneakernews.
В совместную коллекцию войдут пять пар кроссовок, посвященных главным героям — у каждого своя модель.

Красный рейнджер — Zig Keenetica II
Черный рейнджер — Nano X1
Желтый рейнджер — Club C
Розовый рейнджер — Freestyle Hi
Мегазорд — Question Mid

Помимо прочего, все пять коробок от кроссовок собирают изображение Мегазорда.






# В мире
По материалам: gogetnews.info

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