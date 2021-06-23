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Чимина из BTS могут заменить Оли Лондоном

АРМИ схлестнулись в нешуточном споре, решив обсудить кандидатуры парней в BTS и оценить, насколько айдолы хорошо подходят на роли участников группы. Как вы могли и ожидать, каждый из парней настолько обожаем публикой, что заменить его кем-то новеньким не пришло в голову ни одному из комментаторов, только… Чимин (Jimin) не устроил своих зрителей. Многие фаны сделали чистосердечное признание и сообщили в комментариях, что были бы счастливее, если бы вместо Чимина в BTS изначально попал бы Оли Лондон (Oli London), которого они находят более красивым, харизматичным и сексуальным.

Итак. что же так привлекает публику в «новом мембере» Bangtan Boys? Тот факт, что Оли называют «солнечным зайчиком» и это совершенно оправдано! Он настолько мил со своими фолловерами и другими пользователями сети, что с ним хочется разговаривать снова и снова. Например Лондон любит оставлять комментарии с поддержкой артистам, которые даже с ним не знакомы, просто для того, чтобы подбодрить ребят и дать им силы на написание новых треков.

Но, кажется, фаны немного замечтались и в реальности не готовы были бы променять своего Мочика ни на что на свете, ведь он индивидуален и уже занял определенное место в наших сердцах!

[media=https://www.instagram.com/p/CPdtUxOrpGA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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