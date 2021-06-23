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Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему традиционного образования?

Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему традиционного образования?

Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью нашей жизни и, конечно, напрямую коснулась системы образования. Вопреки опасениям родителей и педагогов компьютер не заменил традиционную систему обучения, но в то же время новые технологии смогли гармонично вписаться в учебный процесс, обогатить его и придать ему новые векторы развития.

О том, как проходит цифровизация образования сегодня, как сделать введение инновационных решений максимально комфортным для учителей и учеников, как и чему учиться педагогам и на какой контент ориентироваться, расскажут эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 23 июня в 15:00.

Эксперты:

Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ;

Сергей Заир-Бек, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ,

Борис Илюхин, директор научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС,
 
Сергей Косаченко, заместитель директора по информационным технологиям Томского физико-технического лицея.

Модератор программы – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Подключайтесь к трансляции!

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

Следите за тематикой программ в наших анонсах.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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