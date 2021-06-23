Цифровая трансформация – один из двигателей образовательного процесса

Анастасия Иванова

Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек призывает не ставить знака равенства между цифровизацией образования и дистанционным обучением.

«Год назад активное внедрение цифровых технологий наложилось на ситуацию пандемии, и вынужденный переход на дистант ошибочно стал восприниматься как цифровизация образования. На самом же деле дистанционная работа – это один из возможных инструментов, который было актуально использовать в создавшихся форс-мажорных условиях, в обычной же ситуации обучения такой формат работы не предусмотрен», – подчеркнул он в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Сергей Заир-Бек напомнил, что цифровая трансформация позволяет создать внутри самой системы образования особую среду, пронизанную различными дополнительными возможностями.