Цифровая трансформация – один из двигателей образовательного процесса
Сегодня, 18:50 Анастасия Иванова
Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек призывает не ставить знака равенства между цифровизацией образования и дистанционным обучением.
«Год назад активное внедрение цифровых технологий наложилось на ситуацию пандемии, и вынужденный переход на дистант ошибочно стал восприниматься как цифровизация образования. На самом же деле дистанционная работа – это один из возможных инструментов, который было актуально использовать в создавшихся форс-мажорных условиях, в обычной же ситуации обучения такой формат работы не предусмотрен», – подчеркнул он в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».
Сергей Заир-Бек напомнил, что цифровая трансформация позволяет создать внутри самой системы образования особую среду, пронизанную различными дополнительными возможностями.
«Такой тип среды позволяет организовать взаимодействие людей, находящихся в разных точках земного шара: они смогут создавать совместные проекты. Для кого-то это возможность дополнительного познания мира: а именно увидеть различные научные эксперименты, достопримечательности, природу различных стран… И важно, чтобы все понимали, что цифровая трансформация – это неизбежный процесс, который никак не связан с переходом на дистант», – резюмировал он.
По материалам: edu.ru