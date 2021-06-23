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Цифровая трансформация – один из двигателей образовательного процесса

Цифровая трансформация – один из двигателей образовательного процесса

Ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек призывает не ставить знака равенства между цифровизацией образования и дистанционным обучением. 

«Год назад активное внедрение цифровых технологий наложилось на ситуацию пандемии, и вынужденный переход на дистант ошибочно стал восприниматься как цифровизация образования. На самом же деле дистанционная работа – это один из возможных инструментов, который было актуально использовать в создавшихся форс-мажорных условиях, в обычной же ситуации обучения такой формат работы не предусмотрен», – подчеркнул он в эфире онлайн-программы «Образовательная среда». 

Сергей Заир-Бек напомнил, что цифровая трансформация позволяет создать внутри самой системы образования особую среду, пронизанную различными дополнительными возможностями. 

«Такой тип среды позволяет организовать взаимодействие людей, находящихся в разных точках земного шара: они смогут создавать совместные проекты. Для кого-то это возможность дополнительного познания мира: а именно увидеть различные научные эксперименты, достопримечательности, природу различных стран… И важно, чтобы все понимали, что цифровая трансформация – это неизбежный процесс, который никак не связан с переходом на дистант», – резюмировал он.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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