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Даня Милохин чуть не погиб во время интервью

Даня Милохин чуть не погиб во время интервью

Сегодняшнее интервью Popcake с Даней Милохиным началось в экстремальных условиях. Наш корреспондент поймал звезду TikTok во время лазания по эскалаторам и поспешил схватить озорного кумира молодого поколения за ноги, когда того невольно «повезло» наверх. В процессе беседы Даня внезапно исчез, начав разгуливать по этажу выше, но потом парень все-таки соизволил вернуться, при чем, используя эскалатор уже достаточно привычным способом. К сожалению, кумир молодежи не подумал о том, что акробатика в белой рубашке может закончиться пятнами на одежде, в которой необходимо выступать перед публикой, но кому это важно, если к общественности выйдет сам Милохин?!

Даня косвенно проболтался про новый фит с Басковым, а также обещал скоро представить трек, от которого все точно «описаются». Композиция будет мотивирующей, но, как говорит герой интервью, «без клоунады она не обойдется». Кстати, нельзя не отметить стиль «скалолаза», появившегося в кругу знаменитостей в брутальной белой рубахе-оверсайз с широким воротом. Классику он совместил с спортивными шортами светлого кораллового оттенка и кристально белыми кроссовками. «White party» не закончилось на вещах. Блогер появился в цвете «пепельный блонд» и, кажется, не поскупился на воск для волос, который отчетливо выделил короткие пряди селебрити.

Сообщение Даня Милохин чуть не погиб во время интервью появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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