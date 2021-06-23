Долина усиленно лечится от коронавируса в тяжелой форме?

Анастасия Иванова

Вот уже несколько дней народная артистка России Лариса Долина не выходит на связь. В Сети поговаривают, что певица заразилась коронавирусом. Болезнь у нее проходит в тяжелой форме, поэтому она вынуждена усиленно лечиться.

Первым поводом для волнения стало то, что Лариса Долина перестала появляться на экзаменах в институте культуры, в котором она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения. Исполнительнице пришлось принимать его в онлайн-формате. Источники уверяют, что Долина не может выходить из дома и чувствует себя крайне слабо. Эту информацию не стал опровергать и ее супруг Илья Спицын, но и подтверждать тоже не стал. Он считает, что о своем здоровье может говорить только сама исполнительница.

«Заявления о том, что она заболела, еще нет. Но разговоры о ее болезни ходят. На госэкзаменах в институте ее не было, все происходило в онлайн-формате», — говорят в Московском государственном институте культуры.

В любом случае, факт того, что она не появляется в социальном пространстве и не приходит на экзамены, говорит о том, что со здоровьем Долиной не все в порядке.

Сообщение Долина усиленно лечится от коронавируса в тяжелой форме? появились сначала на POPCAKE.