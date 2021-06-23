Джин о депрессии Чонгука: «Напивается и плачет в одиночестве каждую ночь»

Анастасия Иванова

Звезды — это те люди, которых часто обвиняют в грехах без доказательств. Иногда теории в интернете о состоянии айдолов даже кажутся слишком абсурдными. Джей-Хоупа (J-Hope), например, долгое время подозревали в наркозависимости попросту из-за того, что он периодически выходил в свет в любимой футболке с изображением марихуаны, но ведь подобные майки есть у многих, травка является частью хип-хоп культуры и вовсе не говорит о том, что владелец такой вещи страдает от употребления запрещенных веществ.

Чонгука (Jungkook) также обвиняли в том, что он не может избавиться от пагубной зависимости, касающейся темы распития спиртных напитков. Стоит сказать, что несколько лет назад у Куки действительно были тяжелые времена, он закрывался от всех, залечивал душевные раны бокальчиком крепкого и плакал в одиночестве. Об этом однажды поведал Джин (Jin). Но можем ли мы окрестить его алкоголиком? Пожалуй, нет. Справиться с депрессией и сильными стрессами подобным образом пытается большинство людей. К тому же, если бы у Макнэ были бы действительно затяжные серьезные проблемы с горячительными напитками, Джин явно не стал бы говорить об этом вслух, портить имидж другу и музыкальному коллективу в целом.

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