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Екатерину Сафарову приглашают сняться в сериале «Элита»

На днях стартовал четвертый сезон сериала «Элита». Каждый день в Сети появляются по одной короткой истории о каникулах самых популярных учеников. В этом сезоне ученикам пришлось столкнуться с новыми учениками элитной школы. Оказалось, что одной из них могла оказаться победительница последнего сезона «Холостяк».

Екатерина Сафарова стала финалисткой шоу «Холостяк». Девушка смогла растопить сердце Тимати и стать его возлюбленной. Однако этого могло и не быть. Ведь некоторое время назад Сафарова выбирала: стать участницей «Холостяка» или сняться в популярном испанском сериале «Элита». Девушка рассказала, что продюсеры ее продолжали звать в сериал уже, когда она была на проекте. Ей могла достаться одна из главных ролей.

Однако Екатрина Сафарова решила остаться на проекте и бороться за Тимати! И у девушки теперь есть нечто большее, чем просто роль в сериале. К слову, в феврале этого года в Twitter Netflix появилось сообщение: «Фанаты «Элиты», готовьтесь к большему, сериал был продлен на пятый сезон!». Возможно, девушку пригласят на съемки пятого сезона. Или уже пригласили?… Ведь накануне Екатрина Сафарова уехала в Испанию.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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