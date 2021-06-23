"Если меня собьет машина, знайте, кто это": вдова Караченцова опасается за свою жизнь

Вадим Карасев

72-летняя Людмила Поргина призналась, что опасается за свою жизнь из-за конфликта с главой "Ленкома" Марком Варшавером, сообщает РИА "ФАН".



"Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьет машина, знайте, кто это", — пожаловалась Поргина.

По данным издания, вдова Караченцова утверждает, что нынешний директор "Ленкома" разрушает легендарный театр, тогда как сам Варшавер обвиняет актрису в получении ролей по блату, кознях и сплетнях.

"Почему он сам распоряжается театром, даже не собирая художественный совет. Сказал, давайте будем репетировать "Галатею", репетируем "Галатею" с Таней Збруевой. А потом, не собирая худсовета, закрывает. Захватил театр осьминог всеми восьмью лапами!" — возмущается вдова Караченцова.

Людмила Поргина считает, что современные спектакли в "Ленкоме" не дотягивают до заданного Марком Захаровым уровня и театру необходим молодой худрук, который вдохнул бы жизнь на сцену.

Однако сам Варшавер не приемлет критики. По его мнению, даже при самом Марке Захарове в театре не было подобной продуктивности.

В частности, за 8 месяцев в "Ленкоме" было пять премьерных спектаклей, тогда как при Захарове — всего 1-2 за год.

Как писал NEWSTES, ранее вдова Караченцова пожаловалась на пенсию в 53 тысячи рублей.