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Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Владимир Машков и другие на театральной премии "Хрустальная Турандот"

Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Владимир Машков и другие на театральной премии "Хрустальная Турандот"

В воскресенье состоялась 30-я, юбилейная церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот". Учитывая жару, царящую в столичном регионе, и, увы, не сбавляющую обороты пандемию, гостей собрали на свежем воздухе — в музее-усадьбе "Архангельское".

Мероприятие посетили Владимир Машков, Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Мария Аронова, Олеся Железняк, Геннадий Хазанов и многие другие.


Евгений Миронов
Мария Аронова
Екатерина Гусева


Игорь Угольников
Юрий Стоянов


Игорь Миркурбанов с семьей
Павел Гусев и Нина Шацкая


Олеся Железняк

Так как в прошлом году из-за пандемии награды не вручали вовсе, то на этот раз решено было подвести итоги сразу двум театральным сезонам: 2019/2020 и 2020/2021.


Владимир Машков
Геннадий Хазанов и Екатерина Гусева

В этот раз к традиционному списку номинаций добавилась одна новая — "За лучший актерский дуэт". Из рук Юрия Стоянова и Валерия Гаркалина эту награду получили Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура, служащие в театре им. Вахтангова, — за роли в спектакле "Мертвые души" Владимира Иванова.

Я все время пыталась победить в себе маманю. Я очень хороший партнер. Но маманя я на сцене, наверное, жестковатая и навязчивая. Слава богу, мой сын — тактичный и терпеливый мужчина,

— призналась Аронова.


Игорь Угольников, Мария Аронова, Валерий Гаркалин и Владислав Гандрабура

Приз за лучшую мужскую роль получил 21-летний Владислав Миллер, которого в театральных кругах уже называют "самым молодым Хлестаковым русской сцены". Вот уже три года он служит в труппе Московского театра Олега Табакова.


Владислав Миллер получает награду

Ну а награду за лучшую женскую роль забрала Олеся Железняк, сыгравшая Голду в спектакле "Ленкома" "Поминальная молитва". Этой весной постановка стала одним из главных событий театральной Москвы, так как является точно восстановленным спектаклем, созданным еще Марком Захаровым.


Олеся Железняк

По полноценной театральной жизни в условиях пандемии все так соскучились, что в номинации "Лучший спектакль сезона" в 2021 году победили сразу две постановки — спектакль Алвиса Херманиса "Горбачев" в Театре наций и "Моцарт. "Дон Жуан". Генеральная репетиция" Дмитрия Крымова в театре "Мастерская Петра Фоменко".  


Валерий Гаркалин
Вадим Верник
Ольга Прокофьева
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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