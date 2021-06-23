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"Газпром" стал владельцем европейской газовой компании

"Газпром" стал владельцем европейской газовой компании

"Газпром" стал владельцем европейского газового трейдера Centrex Europe Energy & Gas AG. Это предприятие, работающее в сфере торговли, хранения и транспортировки газа в Австрии, Венгрии, Италии и Сербии, пишет Reuters.

Пока детали сделки Centrex Group (Centrex Europe Energy & Gas AG входит в холдинг) не раскрываются. Трейдер продолжит свою обычную коммерческую деятельность и выполнит все текущие обязательства. Известно, что группа Centrex владеет 33% ZMB Gasspeicher Holding GmbH, 51% Vemex Energie a.s., 33% чешского трейдера Vemex s.r.o. и другими фирмами в разных странах Европы.

Согласно сообщению российского холдинга, сделка была завершена 22 июня. По ее итогам "Газпром экспорт" получил 100% долей в уставном капитале австрийской компании.

Ранее Ruposters писал, что "Нафтогаз" хочет получить от "Газпрома" доступ к транзиту газа из Азии.

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По материалам: uposters.ru

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