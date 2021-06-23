Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии

Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии

Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Правительство Испании единогласно решила помиловать девятерых каталонских политиков, которые организовали незаконный референдум о независимости автономии, сообщает RTVE.

Однако решение носит обратный характер и может быть аннулировано, если кто-либо из них вновь совершит преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговор лидерам каталонских сепаратистов. Девять обвиняемых получили от 9 до 13 лет заключения, максимальный срок получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас.
Премьер Педро Санчес накануне заявил: "Кто-то должен сделать первый шаг. Его сделает испанское правительство".

"Я убежден, что, освобождение из тюрьмы этих девятерых человек, которые представляют взгляды тысяч каталонцев, станет посланием о желании гармонии и мирного сосуществования для миллионов людей", - добавил глава испанского правительства.

Но помилованные остались недовольны решением правительства и потребовали амнистии, как для тех, кто оказался в заключении, так и для тех, кто уехал из Испании после “референдума”.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии
Испания помиловала организаторов незаконного референдума о
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
В День памяти и скорби в городах зажглись 128 огненных картин войны
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде
Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической
Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему традиционного образования?
Цифровая образовательная среда: как она дополняет систему
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы на Азовском и Черном морях
Украина захотела за счет Британии развивать свои военно-морские базы
Чимина из BTS могут заменить Оли Лондоном
Чимина из BTS могут заменить Оли Лондоном
Джин о депрессии Чонгука: «Напивается и плачет в одиночестве каждую ночь»
Джин о депрессии Чонгука: «Напивается и плачет в одиночестве каждую
"Если меня собьет машина, знайте, кто это": вдова Караченцова опасается за свою жизнь
"Если меня собьет машина, знайте, кто это": вдова Караченцова
Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости
Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости
В трех школах Великолукского района Псковской области появятся центры цифрового образования
В трех школах Великолукского района Псковской области появятся центры
В «Орлёнке» состоится вечер-реквием «Навечно в памяти народной»
В «Орлёнке» состоится вечер-реквием «Навечно в памяти народной»
В сети обсуждают редкое фото дочери Риз Уизерспун и Райана Филиппа с ее бойфрендом: "Это Риз и Райан!"
В сети обсуждают редкое фото дочери Риз Уизерспун и Райана Филиппа с

Топ на сегодня

Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,
Внутренняя энергия человека: 6 причин её неконтролируемого расхода
Внутренняя энергия человека: 6 причин её неконтролируемого расхода
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает к Джину!
ТОП фактов о Чонгуке: бесит всех своими грязными вещами и подкатывает
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»
39 школьников обучаются в летней проектной школе владимирского Центра

Еще по теме

Верховный суд Испании дал большие сроки каталонским политикам, организовавшим референдум
Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии
Премьер Испании предложил Каталонии новый референдум
Референдума о независимости Каталонии не будет, — правительство Испании