Испания помиловала организаторов незаконного референдума о независимости Каталонии

Алексей Вольцев

Правительство Испании единогласно решила помиловать девятерых каталонских политиков, которые организовали незаконный референдум о независимости автономии, сообщает RTVE.Однако решение носит обратный характер и может быть аннулировано, если кто-либо из них вновь совершит преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговор лидерам каталонских сепаратистов. Девять обвиняемых получили от 9 до 13 лет заключения, максимальный срок получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас.Премьер Педро Санчес накануне заявил: "Кто-то должен сделать первый шаг. Его сделает испанское правительство"."Я убежден, что, освобождение из тюрьмы этих девятерых человек, которые представляют взгляды тысяч каталонцев, станет посланием о желании гармонии и мирного сосуществования для миллионов людей", - добавил глава испанского правительства.Но помилованные остались недовольны решением правительства и потребовали амнистии, как для тех, кто оказался в заключении, так и для тех, кто уехал из Испании после “референдума”.