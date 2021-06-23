Эшли Грэм снялась обнаженной и призвала не стесняться своего тела

Вадим Карасев

Вчера 33-летняя знаменитая plus-size-модель Эшли Грэм опубликовала в своем инстаграме вдохновляющий пост. Эшли снялась обнаженной и поделилась снимками других женщин в купальниках и нижнем белье, призвав тем самым всех, кто находит в своей фигуре недостатки, не стесняться носить меньше одежды в жаркую погоду.





Когда становится теплее, я знаю, что многие люди борются с тем, чтобы носить меньше одежды и показывать больше тела. Я надеюсь, что эти фотографии, на которых так много красивых тел, помогут вам полюбить кожу, в которой вы живете. Поверьте мне, когда я говорю, что ваше тело прекрасно, я знаю, что легко себя обманывать, что вы недостаточно хороши, недостаточно стройны, сексуальны и безупречны, чтобы носить майку или купальник. Но на улице жарко, и вам тоже. Так что не позволяйте своему разуму мешать вам наслаждаться жизнью в полной мере. И не забывайте говорить себе "Я люблю себя!" каждый день,

— написала она.

Послание Эшли нашло живой отклик у ее подписчиц, которые поблагодарили ее за эти важные слова.

Мне очень нужно было увидеть этот пост сегодня. Я искала слитный купальник, чтобы скрыть свое "материнское тело". Я стала так стесняться себя с тех пор, как 10 месяцев назад у меня появился ребенок. Это самое важное сообщение, которое я видела в своей жизни. Ты просто прочитала мои мысли. Я застряла в подвешенном состоянии, то и дело подстраивая свой гардероб от сезона к сезону. Я очень не уверена в себе из-за своего тела. Спасибо тебе за этот пост!

— пишут ей в комментариях.





В прошлом месяце Эшли сказала, что для нее честь — быть образцом для подражания, в то время как ей самой не на кого было равняться в юности. Отсутствие такого примера, когда она была моложе, и вдохновляет ее теперь на то, чтобы бороться за перемены.

Когда вы чувствуете уверенность в себе, вы можете осознать свою силу и использовать свой голос для расширения прав и возможностей других. Я надеюсь, что будущее поколение сможет укрепить эту уверенность в себе, и его представители будут достаточно смелыми, чтобы узнать свое истинное "я",— отмечала она.



