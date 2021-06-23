Как зарядить оберег в Полнолуние

Вадим Карасев

Многие из нас пользуются оберегами, но даже не догадываются о том, что их нужно заряжать. Их действие не вечно, так что со временем они могут перестать помогать вам. Эксперты рассказали, как это предотвратить.

Самый лучший способ зарядить оберег — это наполнить его энергией Луны. Для этого нужно провести простейший ритуал. Это касается как финансовых амулетов, так и оберегов от злых людей, от сглаза и порчи.

Подготовка к ритуалу

В день полной Луны нужно подготовить свечу и стакан чистой воды. Проводится ритуал в темное время суток и в полном уединении.

Старайтесь сделать так, чтобы вам никто не мешал во время проведения этого простого ритуала. Много времени вам на него не понадобится.

Как зарядить оберег в период полной Луны

Итак, у вас есть вещь, которая оберегает вас от зла или проблем. Когда выйдет Луна, вам необходимо будет создать изолированную атмосферу в комнате. Не обязательно, чтобы лунный свет светил в ваше окно. Лунная энергетика распределяется равномерно по всей Земле.

После этого возьмите ваш оберег в руки и произнесите: «Огонь очищает, вода заряжает. Мой оберег меня защищает». После этого зажгите свечу и подержите оберег над пламенем. Если предмет может воспламениться, его можно положить на что-то металлическое, чтобы не повредить. Подносите вещь к пламени и произносите: «Чур, все плохое. Прочь негатив. Уходи от меня. Уходи». Сделайте это семь раз.

Теперь вещь очистилась от того, что накопила в себе за время использования. Эту пустоту нужно заполнить новой защитной энергией. Луна — ночное светило, представляющее стихию Воды. Именно поэтому нам необходим стакан чистой воды.

Возьмите оберег и положите его в стакан с водой. Если его нельзя мочить, положите его рядом со стаканом. Если оберег не помещается в стакан, можно взять сосуд побольше. После этого положите стакан с ваши оберегом на подоконник, чтобы за ночь вещь зарядилась силой Луны. В конце произнесите заговор: «Сила Луны, приди. Наполни энергией этот предмет, чтобы служил он мне защитником от того, что может навредить, напугать и пустить меня по ложному пути. Аминь».