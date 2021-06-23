Казьмина разнесла бывшего мужа Андрея Аршавина: «Психопат, слабый, трус, не мужчина! Мудак»

Лидия Мартынова

Алиса Казьмина, бывшая супруга Андрея Аршавина, снова накинулась с обвинениями и оскорблениями на бывшего мужа в эфире шоу «Только правду» на YouTube в тот момент, когда ведущий проекта Сурен Каграманов попросил ее выговориться и сказать в студии все то, что ей хотелось бы передать экс-супругу при встрече. Казьмина не стала церемониться и описала спортсмена не самыми приятными словами: «Не хочется ругаться. Ты психопат, слабый, трус, не мужчина! Мудак». При этом Алиса добавила, что если бы это произошло на самом деле, ни она, ни сам Аршавин сильно бы не удивились, ведь она далеко не первая, кто говорит такое Андрею в лицо.

Между тем, публика задается вопросом, почему героиня программы вновь поменяла мнение об экс-возлюбленном? Ведь еще несколько дней назад она молила его о помощи и сообщала в Instagram о том, что уже покаялась перед семьей бывшего и готова сделать это еще раз, лишь бы только увидеть взаимность и прекратить войну, заняться здоровьем и почувствовать, что детям больше ничто не угрожает. «Думаю, она от отчаяния то туда кидается, то туда… Могу понять, такой ситуации никому не пожелаешь», — рассуждает женщина в Instagram.

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