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Конец ретроградного Меркурия 23 июня 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака

Конец ретроградного Меркурия 23 июня 2021 года: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака

23 июня произойдет долгожданное возвращение Меркурия на «верный путь». Когда планета избавится от ретроградности, начнется новый благоприятный период. Астрологи рассказали, что произойдет в жизни Знаков Зодиака.


Во-первых, этот день входит в число дней силы, поэтому самый первый день прямого движения первой планеты будет весьма продуктивным и позитивным. Прогнозы астрологов же касаются ближайших дней и недель, которые должны стать временем расцвета сил и уверенности для многих из нас.

Овен

Овны наконец смогут жить в привычном ритме, когда решения можно принимать быстро и без лишней осторожности. Меркурий вдохнет в этих людей новые силы, новую мотивацию. Начнется время больших перемен. Также можно будет начать тратиться на личные желания. Это существенно поднимет настроение.

Телец

Меркурий поможет Тельцам более открыто и эффективно общаться с людьми. Планета вернет им обаяние и харизму, уверенность и желание становиться лучше с каждым днем. Улучшится память, внимательность. Тельцы смогут с большей эффективностью проходить обучение и получать новые знания.


Близнецы

Близнецы снова смогут успешно диагностировать ложь, вернется их проницательность. Их красноречие вновь обретет смысл и силу. Начиная с 23 июня многие должники наконец смогут вернуть деньги Близнецам. Можно будет совершать дорогостоящие приобретения.

Рак

Раки смогут узнать правду, которая долгое время была от них скрыта. Меркурий в нормальном состоянии сделает информационные потоки сильными, поэтому Ракам стоит максимально активизироваться в деловой сфере и в работе. Наступает время исправления ошибок.

Лев

Львы снова станут сильными и самостоятельными. Больше не придется просить никого о помощи в трудные минуты. Меркурий вернет им мощную интуицию. В конце июня Львам стоит быть верными себе и не упускать ни одной новой возможности. Можно пробовать себя в чем-то новом.


Дева

У Дев появятся новые амбиции, многие из которых воплотятся в жизнь. С 23 числа начнется период повышенной креативности. В голову этим людям будут очень часто приходить гениальные идеи. Любые изменения Девы смогут обратить себе на пользу

Весы

Весы обретут оптимизм и веру в себя. Никто и ничто не сможет остановить их личностный и финансовый рост с 23 июня. Также Весам повезет и в любовной сфере, ведь Меркурий развяжет людям языки и поможет быть более общительными. Весы смогут снова стать самими собой, без ограничений.

Скорпион

Меркурий в прямом движении поможет Скорпионам выбраться с черной полосы на белую. Это свойственно всем сферам жизни. Оборонительную позицию можно будет сменить на нападение. Для людей этого Знака Зодиака наступает время физической и интеллектуальной активности.

Стрелец

Стрельцы смогут отправляться в дальние путешествия — все как они любят. Также им можно будет свободно ходить на шопинг, покупать новые вещи и радоваться жизни без ограничений в тратах. Можно больше будет не обращать внимания на мелочи. С 23 июня можно играть по-крупному.

Козерог


Меркурий активизирует скрытые резервы энергии Козерогов. Те люди этого Знака, которые сильно устали, смогут открыть в себе второе дыхание. Для максимально быстрой реализации планов Козерогам стоит перестать мыслить сравнениями. Меркурий ждет от них активных действий и непоколебимой веры в успех.

Водолей

И в любви, и в финансах у Водолеев начинается весьма перспективное время. Не нужно бояться своих желаний и амбиций. Водолеи сейчас на коне, поэтому все получится, какой бы амбициозной ни была их цель. Можно отправляться в дальние поездки, в отпуск, менять обстановку или фокусироваться на нерешенных проблемах.

Рыбы

Рыбы станут более счастливыми и позитивными. Меркурий заберет у них сомнения, страхи, негативные эмоции и поможет заблокировать плохие воспоминания. Неудачи, которые произошли с ними недавно, станут подспорьем к успеху в новых делах. Словом, Рыб ждет много приятных сюрпризов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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