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Любви и не было?! Победительница «Холостяка» Сафарова бросила Тимати и улетела в Испанию

Пара Тимати и победительницы шоу «Холостяк» Екатерины Сафаровой, кажется, распадается на глазах. Ранее публика забрасывала девушку вопросами в direct o реальных взаимоотношениях с рэпером, подозревая, что между новоиспеченной звездой романтичной программы и Тимуром Юнусовым вовсе нет никаких отношений, однако, ответ получить не удавалось. Сейчас же общественность снова не может сказать о словесном подтверждении расставания ребят, но аргумент, намекающий на «постанову» у зрителей есть более достоверный.

В личном блоге Катя сообщила подписчикам неожиданную новость: она возвращается домой в Испанию. «Счастливая девочка только что прилетела домой», — написала она на одной из публикаций. Разумеется, отъезд новой «пассии» Тимати вызвал негодование фанатов «Холостяка»: «А почему не взяла с собой Тимати?», «Тимати вообще в курсе?», «Еще раз доказывает, что у них контракт кончился», «Могли бы и подольше поизображать отношения, слишком явный фейк».

Утверждать о том, вернется ли Сафарова в Россию к Тимуру или их отношения действительно можно считать законченными, утверждать на данный момент нельзя. Однако, вывод напрашивается сам собой, когда вспоминаются другие сезоны «Холостяка» и их неудачные итоги. Почему же победительницам не удается завоевать завидных женихов?

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По материалам: popcake.tv

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