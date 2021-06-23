Магия на кухне: простые советы на каждый день

Вадим Карасев

Кухня — особое место в доме. Множество примет, обрядов и поверий связано именно с ней. Эксперты рассказали о самых главных из них и поведали о том, как они могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Ранее мы рассказывали о приметах на кухне. Настало время расширить тему кухонной энергетики. Описанные ниже советы помогут вам научиться привлекать больше удачи в свою жизнь.

Нельзя готовить еду в плохом настроении

Приготовление пищи — это некий ритуал. Когда мы готовим еду, она впитывает нашу энергетику. Именно поэтому в древности женщины всегда старались подходить к этому процессу с максимально позитивным настроем. Считается, что еда, сделанная с любовью и добром, приносит близким счастье и удачу.

Если нож упал на пол

Если нож упал на пол, то обязательно нужно слегка ударить им три раза об стол. Если этого не сделать, вам на пути встретятся неприятности, а дома могут начаться ссоры.

После приема пищи обязательно убирайте со стола

Если не хочется мыть посуду, положите ее в раковину, но самое главное — протрите стол и уберите с него все крошки. Считается, что крошки и мелкий мусор на столе притягивают финансовое неблагополучие и проблемы.

Положите купюру или монету под скатерть

В древности делали так, чтобы в доме деньги водились. Сделайте так и вы. Под скатертью обязательно должны быть деньги, чтобы вам всегда хватало на еду.

Купленную еду не держите на полу в пакетах

Это нехорошая примета. Эксперты в области биоэнергетики настоятельно советуют сразу класть еду на место, чтобы она не насыщалась негативной энергетикой, которая всегда находится внизу. Еда может потерять свои полезные свойства, если ее долго не убирать с пола в холодильник или в шкаф.

Избавляйтесь от битой посуды

Это очень важный энергетический лайфхак. Дело в том, что разбитая посуда приносит беды и несчастья. Даже если это всего лишь кружка со сколом, лучше поменять ее на новую. Так делали наши предки, и так советуют делать эксперты в области фэн-шуй.

Держите плиту в чистоте

Плита символизирует домашний очаг, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют как можно чаще протирать плиту и держать ее в надлежащем состоянии. Грязная плита — источник ссор и конфликтов.

Держите на кухне связку из чеснока

Это отличный оберег от нечистой силы. Помните, что из этой связки брать чеснок для приготовления пищи ни в коем случае нельзя.

Если вид из окна вас не радует, поставьте на окне кактус

Кактус — защитное растение, которое поглощает негативную энергетику, исходящую извне. Поставьте на подоконнике кактус, плющ, мяту или алоэ. Эти растения не дадут неприятному виду из окна вас расстроить.

Не оставляйте нож на столе

Особенно опасно оставлять его на ночь. Это может спровоцировать шквал негатива со стороны близких. В семье могут начаться ссоры и ругань.

Проветривайте помещение

Кухню нужно проветривать максимально часто, ведь на ней люди находятся подолгу. Это то место, в котором не должно быть ни толики негатива. Проветривание очистит кухню от отрицательных вибраций.

Используйте музыку ветра

Если кухня видна из коридора, такой талисман их восточной культуры будет просто необходим. Ранее мы рассказывали все о музыке ветра и о пользе этого талисмана.

Не приводите на кухню тех, кто вам не нравится

Если к вам пожаловали неприятные гости, не приводите их на кухню. Это крайне негативно скажется на вашей удаче и в целом на энергетике жилища. Не пускайте тех, кто вам не нравится, в священное место вашего дома.

Делайте кухню светлой

Это совет из фэн-шуй. Во-первых, стены кухни должны быть светлыми. Пол должен быть темнее стен. Во-вторых, на кухне должно быть правильное освещение. Не вешайте плотных штор, если только вид из окна вас не удручает. На кухне стоит установить мощное искусственное освещение. Это место не любит темноты.