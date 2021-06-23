Макеева подралась с бывшей женой Малькова в «Прямом эфире»: «Ей стало плохо за кулисами. Вызвали врача»

Лидия Мартынова

Андрей Малахов анонсировал выпуск с участием Анастасии Макеевой и героями ее любовного треугольника, назвав эпизод «Жаришкой» и, по-видимому, не прогадал с терминологией. Ведущий пригласил в гости не только актрису, но и ее новоиспеченного муженька, а также ярую соперницу, бывшую жену Малькова, которую он бросил с 4 детьми ради красавицы Насти. Роман, разумеется, пытался оправдать себя, обосновывая свой уход тем, что в отношениях со Светланой у него не было ни страсти, ни любви, но он, как настоящий герой, работал днями и ночами, чтобы «потянуть» прихоти своей ненасытной жены, а после еще и умудрялся убираться дома, ведь его супруга занималась только своими делами и школой рисования.

Между Анастасией и Светланой произошел конфликт с рукоприкладством. По словам обиженной бывшей Малькова, виновата в этом, конечно же, его новая пассия-провокаторша, которая начала снимать Свету на телефон, а также осыпала оскорблениями и унижениями. «Мне ничего не оставалось, как выкинуть её телефон и толкнуть. Как утверждает Макеева, я её ударила… После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове, я и сказала, что жалко волосы». Известно также, что после скандала Анастасия вылетела из студии и призналась, что ей стало плохо. В павильон были вызваны врачи, измерившие девушке давление.

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