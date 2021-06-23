Матвиенко предложила тиражировать форматы работы Совета Федерации в регионах

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 23 июня 2021 года

16:27 Автор: Никита Вятчанин

По аналогии с проведением дней субъектов Федерации в верхней палате стоит проводить в регионах дни муниципалитетов, чтобы более точечно решать проблемы конкретных районов и городов. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе пленарного заседания палаты регионов 23 июня, завершающего весеннюю сессию.

По её словам, за последние годы Советом Федерации «сформирован целый пул хорошо зарекомендовавших себя форматов». «Можно сказать, что общими усилиями мы создаем настоящие парламентские традиции. И, возможно, вы, как представители регионов, могли бы тиражировать некоторые из них и на уровне субъектов Федерации», — считает спикер.

Валентина Матвиенко назвала главные экономические законы, принятые в весеннюю сессию

Например, предложила Матвиенко, по аналогии с «днями субъектов» запустить в регионах «дни муниципалитетов», чтобы «более точечно решать проблемы конкретных районов и городов».

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