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Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара

Межбанк закрылся дальнейшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,53 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 32,5162 - 32,5346 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Официальный курс доллара растет четвертый день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 27,305 гривен за 1 доллар (+0,1115 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 27,1935 гривен за 1 доллар.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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