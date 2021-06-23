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Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости

Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости

Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости в Республике Беларусь, сообщает российское информационное агентство «Победа РФ».

Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В 2021 году в рамках акции было высажено более 30 миллионов саженцев. Акция стартовала в России и была поддержана активистами более чем в пятидесяти странах, включая Армению, Алжир, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Кубу, ЮАР.  

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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