Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости

Лидия Мартынова

Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости в Республике Беларусь, сообщает российское информационное агентство «Победа РФ».

Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В 2021 году в рамках акции было высажено более 30 миллионов саженцев. Акция стартовала в России и была поддержана активистами более чем в пятидесяти странах, включая Армению, Алжир, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Кубу, ЮАР.

Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.