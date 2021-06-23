Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости
Сегодня, 05:30 Лидия Мартынова
Международная акция «Сад памяти» завершилась у стен Брестской крепости в Республике Беларусь, сообщает российское информационное агентство «Победа РФ».
Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.
В 2021 году в рамках акции было высажено более 30 миллионов саженцев. Акция стартовала в России и была поддержана активистами более чем в пятидесяти странах, включая Армению, Алжир, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Кубу, ЮАР.
Организаторы акции «Сад памяти» – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.
По материалам: edu.ru