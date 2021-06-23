Минэнерго рекомендовало не взыскивать долги за энергию с Северного Кавказа

Вадим Карасев

Министерство энергетики России разработало пакет рекомендации по реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии перед производителями энергии. Предлагается прекратить взыскивать с них задолженности через суды до ноября 2021 года.

Компании-должники принадлежат "Россетям" – в связи с этим в ведомстве предложили обязать материнскую компанию выплачивать каждый месяц не меньше, чем внесли денег конечные потребители. Сама она уже согласилась с идеей заморозки ее долгов.

Как сообщает газета "Коммерсант", главной проблемой остается низкая дисциплина плательщиков в регионах. В результате компании не могут осуществить 100% платежей и даже выполнить свои обязательства по реструктуризации. Необходимо и принятие принципиальных решений по поводу целевой поддержки "Россети Северный Кавказ".

"21 июня снова поступили платежи только от энергосбытов Тувы и Чечни. В таких условиях как мы можем исполнять договоренности?" – цитирует издание собеседника в "Интер РАО".

Общая задолженность компаний, управляемых Россетями на Кавказе, составляет 9,4 млрд рублей. У поставщиков нет препятствий для обращения в арбитражный суд, но если они последуют советам Минэнерго, этот вопрос будет фактически отложен до зимы.

Ruposters писал, что в 2020 году долги российских потребителей за газ выросли из-за СКФО. Регион оказался также ответственным за замедление общероссийской газификации.