Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минэнерго рекомендовало не взыскивать долги за энергию с Северного Кавказа

Минэнерго рекомендовало не взыскивать долги за энергию с Северного Кавказа

Министерство энергетики России разработало пакет рекомендации по реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии перед производителями энергии. Предлагается прекратить взыскивать с них задолженности через суды до ноября 2021 года.

Компании-должники принадлежат "Россетям" – в связи с этим в ведомстве предложили обязать материнскую компанию выплачивать каждый месяц не меньше, чем внесли денег конечные потребители. Сама она уже согласилась с идеей заморозки ее долгов.

Как сообщает газета "Коммерсант", главной проблемой остается низкая дисциплина плательщиков в регионах. В результате компании не могут осуществить 100% платежей и даже выполнить свои обязательства по реструктуризации. Необходимо и принятие принципиальных решений по поводу целевой поддержки "Россети Северный Кавказ".

"21 июня снова поступили платежи только от энергосбытов Тувы и Чечни. В таких условиях как мы можем исполнять договоренности?" – цитирует издание собеседника в "Интер РАО".

Общая задолженность компаний, управляемых Россетями на Кавказе, составляет 9,4 млрд рублей. У поставщиков нет препятствий для обращения в арбитражный суд, но если они последуют советам Минэнерго, этот вопрос будет фактически отложен до зимы.

Ruposters писал, что в 2020 году долги российских потребителей за газ выросли из-за СКФО. Регион оказался также ответственным за замедление общероссийской газификации.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Магия на кухне: простые советы на каждый день
Магия на кухне: простые советы на каждый день
Минэнерго рекомендовало не взыскивать долги за энергию с Северного Кавказа
Минэнерго рекомендовало не взыскивать долги за энергию с Северного
Сельские школы Белгородской области получили шесть новых школьных автобусов
Сельские школы Белгородской области получили шесть новых школьных
Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне
Российские выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам
Российские выпускники сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам
Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Владимир Машков и другие на театральной премии "Хрустальная Турандот"
Евгений Миронов, Екатерина Гусева, Владимир Машков и другие на
Суперлуние 24 июня 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь Знаков Зодиака
Суперлуние 24 июня 2021 года: как полная Луна повлияет на жизнь
Забавная арифметика: почему в "Голосе*" озаботились избирательными правами наркоторговцев и воров
Забавная арифметика: почему в "Голосе*" озаботились избирательными
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
Способы создания аккаунта и особенности оформления в онлайн казино
В ВДЦ «Океан» открыли памятник «Юному моряку»
В ВДЦ «Океан» открыли памятник «Юному моряку»
В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и призеров «Абилимпикс»
В Курской области проходит образовательный интенсив для победителей и
В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса профессионального мастерства ArcticSkills
В Мурманске наградили победителей и призеров Международного конкурса

Топ на сегодня

Магическая черная соль: где взять и как использовать
Магическая черная соль: где взять и как использовать
В РГППУ стартовала приемная кампания
В РГППУ стартовала приемная кампания
Медитация на огонь для усиления энергетики
Медитация на огонь для усиления энергетики
В подмосковных Котельниках прошли испытания комплекса ГТО
В подмосковных Котельниках прошли испытания комплекса ГТО
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями, которые продержались на первом месте в топ-100 Billboard целый месяц
Новый рекорд! BTS стали единственными азиатскими исполнителями,

Еще по теме

Жителей Хакасии пригрозили оставить без электроэнергии
Правительство утвердило параметры реструктуризации долгов регионов
Минфин заключит соглашения о реструктуризации долгов 74 регионов до конца года
Медведев поручил Газпрому подготовить доклад по погашению долгов за газ в СКФО