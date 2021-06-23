Минприроды разработало правила использования лесов для осуществления рыболовства

Анастасия Иванова

21:50 Автор: Жанна Звягина

Законопроект:

Министерство природных ресурсов и экологии предложило утвердить правила использования лесов для осуществления рыболовства. Соответствующий проект ведомственного акта опубликован в среду на портале нормативных правовых актов.

11 мая в России вступил в силу закон, в соответствии с которым организации, у которых есть право на добычу водных ресурсов, смогут арендовать лесные территории, прилегающие к водоёмам, и строить там сооружения, необходимые для рыболовства.

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В соответствии с проектом правил, граждане и юридические лица, которые будут использовать леса для осуществления рыболовства, обязаны использовать арендованный участок исключительно по целевому назначению. Аренда лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, будет длиться не дольше срока действия договора пользования водными ресурсами.

Для осуществления рыболовства из земель лесного фонда будут выделяться нелесные земли (просеки, дороги, болота, каменистые россыпи и др.), а также земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и т.д.), до проведения на них лесовосстановления.

В рамках арендованного участка можно будет составлять проект освоения лесов, создавать лесную инфраструктуру, в том числе дороги. При этом не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление участка и территории за его пределами мусором и отходами; загрязнение территории химическими и радиоактивными веществами.

Правилами предусматривается, что земли, нарушенные при использовании лесов для осуществления рыболовства, подлежат рекультивации в срок не более одного года после завершения работ. При этом на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

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Невыполнение лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов приведет к досрочному разрыву договора аренды. После прекращения действия договора лесной участок должен быть приведен в состояние, пригодное для его дальнейшего использования.

Разработанные ведомством правила будут распространяться на все лесные районы РФ. Ожидается, что они вступят в силу с 1 марта 2022 года сроком на шесть лет.

#рыболовство #лес

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