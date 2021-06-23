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Может, и петь перестанет? Ольга Бузова вернулась к образу блондинки

Может, и петь перестанет? Ольга Бузова вернулась к образу блондинки

Ольга Бузова за последний месяц перенесла много потрясений. Она столкнулась с травлей из-за ее работы во «МХАТе», поругалась с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире и даже стала наставницей в белорусском «X-факторе». Именно поэтому Ольга решила изменить свой внешний облик, а именно – она вновь стала блондинкой.

Бузова опубликовала фото со светлым цветом волос в Instagram и написала: «Вот она я! И мое возвращение в блонд — к истокам. Перед вами стоит ваша Оля, которую вы впервые увидели 17 лет назад на ТНТ. У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы. Скоро вы все узнаете из моих уст. Как я вам в моем родном блонде?».

Многим понравился привычный образ Бузовой, правда, некоторые фанаты все-таки начали шутить над Олей, спрашивая, не перестанет ли она петь, раз возвращается к прошлому. Напомним, Ольга сменила цвет волос после расставания с Дмитрием Тарасовым. Тогда же она кардинально изменила свою жизнь и стала певицей. Но все-таки Ольга получила большое количество положительных откликов о ее новом цвете волос.

© Instagram / Ольга Бузова


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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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