Напился тоже по заказу? Дима Билан считает, что его специально затравили после его нетрезвого выступления в Самаре

Лидия Мартынова

Дима Билан редко сталкивается с хейтом, ведь он регулярно выпускает топовые треки, не ругается с подписчиками и состоит в хороших отношениях с коллегами. Однако несколько лет назад все-таки он стал объектом, к которому было приковано внимание, а еще его начали травить в Сети. Он выступил на дне города Самары в нетрезвом состоянии. Тогда Дима решил выпить немного алкоголя и не рассчитал собственные силы.

Билан после этой истории не только дал бесплатный концерт для всех желающих, но еще и помогал материально городу – он создал детскую площадку и купил городской клинике оборудование для лечения детей. Он много раз извинялся, но на самом деле считает, что та ситуация была сильно преувеличена. «Не хочу ничего вспоминать про Самару, потому что все равно, мне кажется, заказ какой-то был, но было все не так плохо, как преподнесли», – заявил Билан.

Дима уверен, что сейчас время хайпа, и многие блогеры что-то специально придумывают, чтобы о них говорили. Он даже сам неоднократно хотел сделать что-то доя привлечения внимания и, чтобы остаться в истории. Однако он не уверен, что это его способы удержания аудитории.

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