Неутешительно! Певице Максим все хуже

Анастасия Иванова

Уже около недели певица Максим находится в больнице с тяжелым заболеванием. У девушки диагностировали 40-процентное поражение легких. Состояние артистки не улучшалось несколько дней, поэтому медики решили ввести ее в кому.

За здоровье Максим молятся ее друзья, семья и поклонники. Родные певицы держат связь с врачом, чтобы знать о её состоянии. Однако прогнозы неутешительны. Известно, что температура артистки продолжает держаться, а самочувствие не улучшается. Поражение легких увеличилось. Медики пытались прочистить ее легкие, однако значительных улучшений не увидели. Сейчас артистка введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ.

«Значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», – заявляет ее представитель Яна Богушевская.

Врачи круглосуточно наблюдают за Максим и берут анализы. Они хотят постепенно начать выводить ее из комы через 3-4 дня и параллельно смотреть на ее состояние. Отметим, что ПЦР-тесты не подтвердили коронавирус у звезды.

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