"Она даже между ног потрогала": Анфиса Чехова пожаловалась на досмотр в Египте

Вадим Карасев

43-летняя Анфиса Чехова откровенно рассказала о строгом досмотре, с которым она столкнулась в Египте. Звезда пожаловалась, что ее даже пощупали между ног, сообщает Cosmopolitan.

Отдыхавшую в Египте Анфису Чехову возмутил тщательный досмотр в аэропорту Шарм-эш-Шейха, из которого она собиралась отправиться в Каир.



"В Шарме это какая-то жесть. Женщин досматривают так... Она даже между ног потрогала. Я уже не говорю про грудь. Я даже удовольствие не успела получить", — заметила телеведущая.

К счастью, телезвезда быстро и без дальнейших проблем смогла добраться до Каира на самолете.

"Только взлетели и уже приземлились. Поэтому, мой совет: лучше до Шарм-эш-Шейха лететь через Каир", — порекомендовала подписчикам Чехова, которую до этого утомило путешествие на популярный курорт на автобусе.

"Я не была в Шарм-эш-Шейхе 12 лет. Я и забыла, как здесь красиво, вкусно, комфортно, ароматно, какие рыбки разноцветные плавают под ногами", — призналась до этого звезда в инстаграме.

Как писал NEWSTES, ранее Анфиса Чехова рассказала о домогательствах на российском ТВ.