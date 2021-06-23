Отношения между Грузией и Украиной возвращаются к норме

Анастасия Иванова

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отношения между Грузией и Украиной после некоторого перерыва возвращаются к норме, которая основывается на вековой дружбе между народами и неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран.Об этом Зурабишвили сказала по итогам переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.Она отметила, что президент Грузии сегодня посещает Украину с официальным визитом впервые после 15-летнего перерыва. Зурабишвили напомнила, что присутствовала на инаугурации Президента Зеленского, и этот день для нее является памятным. В то же время она заметила, что, к сожалению, после этого было потеряно какое-то время, которое «мы должны использовать для углубления отношений между нашими странами и укрепления общих целей относительно членства в НАТО и ЕС».«Сегодня наша официальная встреча. Я очень благодарна за это и считаю, что президенты обеих стран должны бережно относиться к нашим отношениям. Наши отношения возвращаются к норме, которая основывается на двух главных принципах - это вековая дружба между народами и неизменная поддержка суверенитета и территориальной целостности наших стран», - сказала Зурабишвили.Она добавила, что сегодня Украину и Грузию объединяет не только вековая дружба, но и параллельные задачи и общие цели - это, в частности, деоккупация территорий обеих стран, путь в ЕС и НАТО и усиление двустороннего и регионального сотрудничества.Зурабишвили подчеркнула важность перехода на новую ступень отношений между Грузией и Украиной. По ее словам, между странами созданы все институциональные рамки сотрудничества и подписана не одна декларация.«Но заявления и документы - это не все, главное - конкретика, содержательное направление этих отношений и их активизация и усиление существующих форматов сотрудничества», - считает президент Грузии.