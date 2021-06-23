«Папины дочки» объединились!

Алексей Вольцев

Сериал «Папины дочки» шел на экранах с 2007 по 2013 год. В сериале приняли участие Лиза Арзамасова, Екатерина Старшова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникава, Нонна Гришаева и другие. Полюбившийся зрителям сериал рассказывал о практикующем психотерапевте, которого жена оставляет одного с пятью дочками. И, кажется, некоторые актеры сериала были бы рады возможному объединению. Например, Дарья Мельникова в своем последнем интервью отметила, что съемки продолжения сериала возможны.

«Мы на карантине созванивались с девочками. И оказалось, что все готовы сняться в продолжении сериала. Однако продюсер не был готов, и не получился нормальный сценарий. Мы даже шутили, что сами себя соберем и запустимся. Мы можем сделать 100% интересно», – отметила Дарья Мельникова.

Лиза Арзамасова тоже отмечает, что продолжение «Папиных дочек» – отличная идея. Сейчас у девочек совсем другая жизнь и было бы интересно «вернуться в родительский дом». Несмотря на то, что разговоры остались лишь разговорами, актеры продолжают вместе видеться на московских мероприятиях. На днях Лиза Арзамасова и Ольга Волкова слились в теплых объятиях.

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