Пензенские учителя усовершенствуют профессиональные компетенции

Анастасия Иванова

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 140 пензенских учителей пройдут обучение по тьюторскому сопровождению индивидуально-ориентированного профессионального развития педагогических кадров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.



«В программе курса – приоритеты государственной политики в области дополнительного профессионального педагогического образования, основные приемы и методы развития образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы», – уточняется в информационном релизе.



Обучение начнется 24 июня.



С сентября текущего года в школах Пензенской области будут вестись занятия по курсу«Школа современного учителя» для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в области содержания предмета и методики обучения, развития функциональной грамотности школьников.



В рамках проекта «Современная школа» педагоги общеобразовательных организаций Пензенской области проходят курсы по повышению квалификации по различным направлениям. На базе школ создаются центры естественно-научной и технологической направленностей, где учителя химии, биологии и физики осваивают методики использования цифровых технологий и преподавания в условиях современного образовательного пространства.

Для учителей технических наук реализуется образовательная программа предметной области «Математика и информатика» с использованием оборудования центра образования детей «IT-куб», где изучаются основы алгоритмики и логики и программирование на языке Python.