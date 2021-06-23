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Пензенские учителя усовершенствуют профессиональные компетенции

Пензенские учителя усовершенствуют профессиональные компетенции

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 140 пензенских учителей пройдут обучение по тьюторскому сопровождению индивидуально-ориентированного профессионального развития педагогических кадров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.
 
«В программе курса – приоритеты государственной политики в области дополнительного профессионального педагогического образования, основные приемы и методы развития образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы», – уточняется в информационном релизе.
 
Обучение начнется 24 июня.
 
С сентября текущего года в школах Пензенской области будут вестись занятия по курсу«Школа современного учителя» для совершенствования профессиональных компетенций педагогов в области содержания  предмета и методики обучения, развития функциональной грамотности школьников.
 
В рамках проекта «Современная школа» педагоги общеобразовательных организаций Пензенской области проходят курсы по повышению квалификации по различным направлениям. На базе школ создаются центры естественно-научной и технологической направленностей, где учителя химии, биологии и физики осваивают  методики использования цифровых технологий и преподавания в условиях современного образовательного пространства.
Для учителей технических наук реализуется образовательная программа предметной области «Математика и информатика» с использованием оборудования центра образования детей «IT-куб», где изучаются основы алгоритмики и логики и программирование на языке Python.

# Общество
По материалам: edu.ru

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